الخميس 28-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الصحة العالمية تُدين تصاعد العنف والهجمات على العاملين غربي دارفور

بريطانيا تؤجل فرض قيود على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي

الموانئ والجمارك في العقبة تحدد مواعيد الدوام خلال عطلة عيد الفطر

السفارة الإماراتية تشرف على تنفيذ مشاريع كفالات لـ 5 آلاف يتيم

الأمن العام: خطط أمنية ومرورية خلال عيد الفطر

التربية تكشف شكل دوام طلبة المدارس بعد عيد الفطر

تعيين علي محمود عباس وزيرًا للدفاع في سوريا

أسعار الذهب عالميا قرب أدنى مستوى في 10 أسابيع

إعلان أماكن مصليات عيد الفطر - أسماء

ارادات ملكية بالسماح للزعبي وحواري حمل أوسمة

الخميس، 28-04-2022 04:59 م

قانونية الأعيان تصر على قرار مجلسها من اسم مستقلة الانتخاب

4202227175621792035401


الوكيل الإخباري - أصرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان اليوم الخميس، على قرار مجلس الأعيان المتعلق بالمادة (1) من مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2022، وذلك بشطب عبارة "الأحزاب السياسية" التي أضافها مجلس النواب إلى اسم الهيئة المستقلة للانتخاب.

اضافة اعلان


وفي حال وافق مجلس الأعيان على قرار لجنته القانونية سيصار إلى عقد جلسة مشتركة بين المجلسين يترأسها رئيس مجلس الأعيان، وفقا لأحكام الدستور.


وفي سياق متصل، شرعت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس، ترأس جانبا منه رئيس المجلس فيصل الفايز، إلى جانب رئيس اللجنة القانونية العين أحمد طبيشات، وبحضور النائب الثاني لرئيس المجلس العين رجائي المعشر بمناقشة عدد من مواد مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات.


وأكد الفايز بحضور وزير العدل أحمد الزيادات، ووزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، ونقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري، وعدد من الخبراء القانونيين ضرورة قراءة تعديلات مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات بعناية تامة تحقق الأهداف المرجوة منه والمصلحة العامة.


من جانبه، قال طبيشات إن اللجنة القانونية في مجلس الأعيان ستواصل بحث ومناقشة باقي تعديلات مواد مشروع القانون في جلسة لاحقة بعد عطلة عيد الفطر المبارك.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
420222513546760901097

النواب يوافق على معدل قانون التنفيذ

420221115221954358762

"الحريات النيابية" تثمن قرار الإفراج عن موقوفين إداريين

سجن

120 يوما في السنة الحد الأعلى لحبس المدين إذا تعددت ديونه

0L5A0411

تطبيق معدل التنفيذ بعد 30 يوما من نشره بالجريدة الرسمية

نواب1

مجلس النواب يناقش اليوم تعديلات قانون التنفيذ

1

رئيس مجلس الأعيان يدعو إلى تشديد العقوبات على مخالفات السير القاتلة

أخبار متعلقة
0L5A0436

قانونية الأعيان تعيد معدل مستقلة الانتخاب للنواب

0L5A0427

النواب يقر معدل قانون الهيئة المستقلة للانتخاب

1649847834773

مالية الأعيان توافق على إلغاء قانون البنك الوطني

0L5A6224

بعد إقراره من مجلس الأمة.. تعرف على أبرز تعديلات قانون الانتخاب

M63A9908

مجلس الأعيان يقر مشروع قانون الانتخاب

0L5A0436

قانونية الأعيان تقر مشروع قانون الانتخاب كما ورد من مجلس النواب