"قانونية الأعيان" تعيد قراءة الأثر التشريعي لقانون المخدرات

الوكيل الإخباري- بحثت اللجنة القانونية، في مجلس الأعيان، برئاسة العين أحمد طبيشات، اليوم الثلاثاء، الأثر التشريعي لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

جاء ذلك بحضور رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور عارف السعايدة، وأمين عام وزارة العدل للشؤون القانونية الدكتور وليد كناكرية، ومدير إدارة مكافحة المخدرات العميد حسان القضاة، ومساعد النائب العام لمحكمة أمن الدولة العقيد موفق المساعيد، والمحاميين الدكتور فواز البقور وسميح المجالي.



وأشار العين طبيشات في بداية اللقاء إلى أن اللجنة ستبدأ اعتماد منهجية دراسة الأثر التشريعي على جميع القوانين التي أنجزت في السنوات السابقة، وهذا نهج جديد يسهم بدرجة كبيرة بتزويد السلطة التنفيذية بالملاحظات التي يجدر الأخذ بها.



وبين أن الاجتماع جاء لقياس الأثر والبعد التشريعي لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، كونها آفة اجتماعية واقتصادية، وأمنية، وظاهرة سلبية يعاني منها المجتمع، لافتا الى الجهود المكثفة التي تقوم بها جميع الجهات الرسمية المعنية بالحد من هذه الآفة.



بدوره، أشار العميد القضاة، الى انخفاض أعداد القضايا بنسبة 13 بالمئة في آخر سنتين، نتيجة تطوير إدارة المخدرات، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، إضافة الدراية الكافية في تطبيق القانون، لافتا إلى أن القانون من القوانين الحديثة التي أعطت فرصة لعلاج المتعاطين.