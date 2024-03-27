قانونية الأعيان تقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من النواب

الوكيل الاخباري- من المقرر أن يعقد مجلس الأعيان، غدا الخميس، جلسة تشريعية لمناقشة مشروع قانون العفو العام، بعد أن أقرته لجنته القانونية، وإقراره من مجلس النواب.



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ووفقا لما نقلته قناة "المملكة" أن اللجنة القانونية في مجلس الأعيان وافقت على مشروع قانون العفو العام كما ورد من مجلس النواب، لمناقشته وإقراره تحت قبة البرلمان غدا الخميس والسير بإجراءاته الدستورية لنشره في الجريدة الرسمية.



اللجنة القانونية التي اجتمعت الأربعاء وترأسها رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أشادت بالتوجيه الملكي بإصدار قانون العفو العام، مؤكدين على أن القانون من شأنه أن يخفف الأعباء عن المواطنين بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية والجلوس على العرش.