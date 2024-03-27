الأربعاء 27-03-2024
الوكيل الاخباري
 

إصابة 22 إسرائيليا بمعارك غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

وزارة الزراعة: اتفاقية لاستكمال أتمتة خدمات تسجيل المبيدات

الاحتلال يعتقل سائقي شاحنات المساعدات في غزة

مذكرة تفاهم بين مديرية الأمن العام ومؤسسة المواصفات والمقاييس

الصفدي يبحث وقف الحرب في غزة مع المبعوث الياباني للسلام في الشرق الأوسط

تنفيذ 5 إنزالات جوية على قطاع غزة بمشاركة دولية

الأردن ضمن الدول الأكثر عرضة لنقص المياه بحلول عام 2050

بيان من الجمعية الفلكية الأردنية حول رؤية هلال عيد الفطر

قانونية الأعيان تقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من النواب

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

الأربعاء، 27-03-2024 02:22 م

قانونية الأعيان تقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من النواب

6603ffec60422


الوكيل الاخباري- من المقرر أن يعقد مجلس الأعيان، غدا الخميس، جلسة تشريعية لمناقشة مشروع قانون العفو العام، بعد أن أقرته لجنته القانونية، وإقراره من مجلس النواب.

اضافة اعلان

 

ووفقا لما نقلته قناة "المملكة" أن اللجنة القانونية في مجلس الأعيان وافقت على مشروع قانون العفو العام كما ورد من مجلس النواب، لمناقشته وإقراره تحت قبة البرلمان غدا الخميس والسير بإجراءاته الدستورية لنشره في الجريدة الرسمية.

اللجنة القانونية التي اجتمعت الأربعاء وترأسها رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أشادت بالتوجيه الملكي بإصدار قانون العفو العام، مؤكدين على أن القانون من شأنه أن يخفف الأعباء عن المواطنين بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية والجلوس على العرش.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A0436

العفو العام أمام "قانونية الأعيان" اليوم

5f6daea5-cafa-45cf-bc2d-eaf41a64ba72

العين البكار يُلقي كلمة الأردن بأعمال "الاتحاد البرلماني الدولي"

1711455852031

النواب يقر مشاريع قوانين - تفاصيل

543383

النواب يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من الحكومة

0140

النائب السعودي: 6 آلاف أجنبي مسجون في الأردن يكلفون الدولة 50 مليون دينار سنوياً

0041141

الظهراوي: نطالب بعفو عام كامل لكل القضايا إلا المُخلة بالشرف وأمن الوطن

أخبار متعلقة
0L5A0436

العفو العام أمام "قانونية الأعيان" اليوم

543383

النواب يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من الحكومة

0140

النائب السعودي: 6 آلاف أجنبي مسجون في الأردن يكلفون الدولة 50 مليون دينار سنوياً

01010

الدغمي: الحكومة ضيقت من الجرائم المشمولة بقانون العفو العام 2024

1710668644454

الأعيان يقر معدل أصول المحاكمات المدنية كما ورد من النواب

1710326173352

قانونية الأعيان تقر معدل أصول المحاكمات المدنية