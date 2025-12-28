قانونية الأعيان تقر "معدل المعاملات الإلكترونية"

الوكيل الإخباري- أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة العين أحمد طبيشات، الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب.

وبحسب بيان اللجنة، جاء ذلك بحضور وزير العدل بسام التلهوني، ووزير الريادة والاقتصاد الرقمي سامي سميرات، وأمين عام وزارة العدل وليد كناكرية، وعدد من الأعيان.