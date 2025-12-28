قانونية الأعيان تقر "معدل المعاملات الإلكترونية"

وبحسب بيان اللجنة، جاء ذلك بحضور وزير العدل بسام التلهوني، ووزير الريادة والاقتصاد الرقمي سامي سميرات، وأمين عام وزارة العدل وليد كناكرية، وعدد من الأعيان.
ويأتي مشروع القانون لمواكبة التطور السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات وفي إطار نهج الحكومة ورؤيتها في برنامج التحول الإلكتروني، وتمكين جميع المؤسسات من مواكبة هذه التحولات الضرورية؛ لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين ومتلقي الخدمة.
-
أخبار متعلقة
-
التربية النيابية تناقش الأحد نظام الثانوية العامة الجديد
-
نواب إربد يطالبون بحلول سريعة لإنجاز مشروع "حسبة الجورة" المتعطل
-
"الاقتصاد النيابية" تواصل مناقشة مشروع قانون المنافسة المعدّل
-
"سياحة الأعيان والنواب" تبحثان التنسيق المشترك
-
رئيس مجلس النواب يلتقي السفير الأذربيجاني
-
كتلة مبادرة النيابية تبحث الوضع المائي في المملكة
-
الطاقة النيابية تواصل مناقشة اتفاقية تعدين النحاس في أبو خشيبة
-
القاضي يدعو لاجتماع نيابي لمناقشة استراتيجية النظافة للأعوام 2026–2027