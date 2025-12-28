الأحد 2025-12-28 03:33 م

قانونية الأعيان تقر "معدل المعاملات الإلكترونية"

مبنى مجلس الأعيان
مجلس الأعيان
الوكيل الإخباري-   أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة العين أحمد طبيشات، الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب.

وبحسب بيان اللجنة، جاء ذلك بحضور وزير العدل بسام التلهوني، ووزير الريادة والاقتصاد الرقمي سامي سميرات، وأمين عام وزارة العدل وليد كناكرية، وعدد من الأعيان.


ويأتي مشروع القانون لمواكبة التطور السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات وفي إطار نهج الحكومة ورؤيتها في برنامج التحول الإلكتروني، وتمكين جميع المؤسسات من مواكبة هذه التحولات الضرورية؛ لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين ومتلقي الخدمة.

 
 


