"قانونية الأعيان" تلتقي رئيس وأعضاء نظيرتها العُمانية

الوكيل الإخباري- التقت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة العين أحمد طبيشات، اليوم الاحد، رئيس اللجنة القانونية في مجلس الدولة العُماني، سلطان بن مطر العزيزي وأعضاء اللجنة، وذلك في إطار تبادل الخبرات في المجالات القانونية والتشريعية.

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وبحسب بيان للجنة، تحدث طبيشات، حول أهمية ترسيخ أواصر التعاون وتبادل الخبرات التشريعية بين المؤسستين، بما يعزز جودة التشريع ويرتقي بمنظومة العمل القانوني لدى البلدين.



وعرض ملامح النظام الداخلي لمجلس الأعيان، وآليات عمل اللجنة القانونية، ودورها المحوري في دراسة مشروعات القوانين المحالة إليها، وإخضاعها لبحث قانوني وتشريعي معمق، بما يضمن اتساقها مع المنظومة التشريعية، ويسهم في الارتقاء بجودة التشريعات وترسيخ مبادئ سيادة القانون.



من جانبه، أعرب العزيزي، عن بالغ تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدا أن مثل هذه اللقاءات تجسد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان، وتعكس الحرص المشترك على توطيد أواصر التعاون البرلماني وتبادل الخبرات القانونية والتشريعية، بما يسهم في الارتقاء بالأداء المؤسسي.