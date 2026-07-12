"قانونية الأعيان" تلتقي رئيس وأعضاء نظيرتها العُمانية

وبحسب بيان للجنة، تحدث طبيشات، حول أهمية ترسيخ أواصر التعاون وتبادل الخبرات التشريعية بين المؤسستين، بما يعزز جودة التشريع ويرتقي بمنظومة العمل القانوني لدى البلدين.
وعرض ملامح النظام الداخلي لمجلس الأعيان، وآليات عمل اللجنة القانونية، ودورها المحوري في دراسة مشروعات القوانين المحالة إليها، وإخضاعها لبحث قانوني وتشريعي معمق، بما يضمن اتساقها مع المنظومة التشريعية، ويسهم في الارتقاء بجودة التشريعات وترسيخ مبادئ سيادة القانون.
من جانبه، أعرب العزيزي، عن بالغ تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدا أن مثل هذه اللقاءات تجسد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان، وتعكس الحرص المشترك على توطيد أواصر التعاون البرلماني وتبادل الخبرات القانونية والتشريعية، بما يسهم في الارتقاء بالأداء المؤسسي.
وأكد أن مجلس الدولة يولي اهتماما بالغا بمراجعة وتطوير نظامه الداخلي، ويعمل حاليا على دراسة جملة من التعديلات الهادفة إلى تعزيز كفاءة العمل المؤسسي، مشيرا إلى حرص المجلس على الاستفادة من التجربة البرلمانية الأردنية الرائدة، ولا سيما الخبرات المتراكمة لمجلس الأعيان في إعداد وتطبيق نظامه الداخلي، بما يدعم تبادل أفضل الممارسات التشريعية ويواكب تطورات العمل البرلماني الحديث.
-
أخبار متعلقة
-
الزعبي: تخصيص 30% للنساء في المجالس المحلية يحتاج إلى إعادة نظر
-
الظهراوي لـ حسان: بدأت كمنتخب مصر وانهيت مثل المغرب
-
العرموطي: هذا لم يحدث حتى في زمن الأحكام العرفية
-
رئيس الوزراء: الحكومة تتطلع لإقرار 6 مشاريع قوانين أبرزها الإدارة المحلية
-
تفاصيل أولى جلسات الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة الأحد
-
النواب الـ20 يعقد غدا أولى جلسات دورته الاستثنائية.. والإدارة المحلية في صدارة التشريعات
-
الزراعة النيابية تؤكد أهمية تطوير التعليم الزراعي ودعم الابتكار
-
المالية النيابية تعقد اجتماعا لبحث آلية مناقشة تقرير المحاسبة الدوري