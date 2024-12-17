 
الثلاثاء 2024-12-17 03:54 م
 

قانونية الأعيان تلتقي رئيس وأعضاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

جانب من الاجتماع
جانب من اللقاء
الثلاثاء، 17-12-2024 02:52 م

الوكيل الإخباري - التقت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة العين أحمد طبيشات، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الدكتور مهند حجازي، لمناقشة سبل تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.

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وقال طبيشات، إن اللقاء، الذي يأتي انطلاقا من دور مجلس الأعيان التشريعي والرقابي، جاء للتأكيد على أهمية دور الهيئة في تعزيز مكافحة الفساد في مختلف القطاعات، مشيرا إلى ضرورة التنسيق بين السلطات التشريعية والتنفيذية والرقابية لضمان فعالية الإجراءات المتخذة في تعزيز الشفافية.


وبين بحضور أعضاء مجلس الهيئة واللجنة، أن مجلس الأعيان سيقوم من خلال دوره الدستوري بمتابعة تنفيذ التوصيات التي تم طرحها خلال اللقاء، معربا عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من التقدم في ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة في المؤسسات كافة.


من جانبه، عرض الدكتور حجازي، لأبرز جهود الهيئة في محاربة الفساد وتعزيز النزاهة في المؤسسات الحكومية، والتي تتمثل في المؤشرات الدولية لمكافحة الفساد، حيث يعتبر الأردن الرابع عربيًا في مكافحة الفساد.


وأشار إلى ضرورة تحقيق الاستقلال المالي والإداري للهيئة، وذلك لطبيعة عملها التي تتسم بالسرية والسرعة في اتخاذ القرارات، إضافة إلى حاجتها لكفاءات متخصصة في العديد من المجالات مثل (التحول الرقمي، والتدقيق المالي الجنائي).


وبين أن الهيئة تعمل على تعزيز التعاون مع الجهات المعنية كافة لتطوير سياسات وإجراءات تضمن النزاهة بشكل فعال، وعلى رأسها التوسع في اللقاءات التوعوية حول معايير النزاهة، والتي تتمثل في تكافؤ الفرص، والشفافية، والحوكمة.


بدورهم، أكد أعضاء اللجنة مواصلة دعم المجلس لمطالب الهيئة عبر تشريع قوانين تدعم الشفافية وتحسين بيئة عمل الهيئة، لافتين إلى أهمية تعزيز سبل الشراكة بين المجلس والهيئة في نشر ثقافة النزاهة بين فئات المجتمع المختلفة.

 
gnews

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