الأحد 09-01-2022
الوكيل الاخباري

وزارة الصحة تعلن عن شاغر وظيفة سائق

الصناعة والتجارة تطرح عطاء لشراء 120 ألف طن قمح

اللجنة المالية النيابية تناقش موازنات عدد من الوزارات الأحد

قانونية الأعيان تناقش التعديلات الدستورية اليوم

أمطار غزيرة متفرقة في مختلف مناطق المملكة

مليون توقيع لسحب وسام الفروسية من توني بلير بسبب جرائم حرب في العراق

إدارة بايدن: لا علاقة لنا بالأحداث في كازاخستان

"الصناعات الجلدية والمحيكات" يستحوذ على أكثر من 1.11 مليار دولار من مجموع صادرات اربد

صناعة إربد تصدر شهادات منشأ بقيمة 1.2 مليار دولار العام الماضي

الفنانة "شفيقة الطل" تُطل من جديد على الأردنيين برفقة "ربيع شهاب" بمسلسل أُنتج قبل 39 عاماً

الأحد، 09-01-2022 06:12 ص

قانونية الأعيان تناقش التعديلات الدستورية اليوم

0L5A6224


الوكيل الإخباري - تناقش اللجنة القانونية في مجلس الأعيان التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب، يومي الأحد والاثنين.

اضافة اعلان


أقر مجلس النواب الخميس الماضي، جميع مواد مشروع تعديل الدستور لعام 2021 بأغلبية 104 أصوات من أصل 112 نائبا.


وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات، الخميس الماضي، إن اللجنة ستبدأ بمناقشة التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب، يوم الأحد، لكن يوجد "خلاف وحيد يتعلق بحصانة النواب الذي تحكمه المادة 86".


وصوّت مجلس النواب، الأربعاء، برفض المادة (23)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تعنى بإلغاء حصانة النواب والأعيان في حال محاكمة أحدهم وإبقائها للتوقيف.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A0017

اللجنة المالية النيابية تناقش موازنات عدد من الوزارات الأحد

120222114545503166359

تطورات جديدة على الخلاف النيابي.. الدغمي يتدخل والقانونية جاهزة لجميع السيناريوهات

12202128124315661478987

الرياطي يكشف سبب غيابه.. والدغمي يتدخل لحل الخلاف النيابي

اريحا

الخارجية النيابية تعزي بضحايا حادث سير أريحا

61d720b88efe0

"قانونية الأعيان": خلاف على "حصانة النواب" قد يعيد المادة إلى المجلس

296931

قانونية الأعيان تناقش التعديلات الدستورية الأحد

أخبار متعلقة
296931

قانونية الأعيان تناقش التعديلات الدستورية الأحد

1220212872618195936531

تعديل دستوري يشترط ربع أعضاء مجلس النواب لطرح الثقة

12202122151246367705453

"التعديلات الدستورية" تحت قبة البرلمان الثلاثاء

نواب٢

اللجنة القانونية النيابية تواصل مناقشة التعديلات الدستورية

0L5A6224

"قانونية النواب" تستكمل مناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني اليوم