قانونية الأعيان تناقش اليوم معدّل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية

الوكيل الإخباري - تُناقش اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021، بعد إقراره من مجلس النواب الأربعاء.

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وقال رئيس اللجنة العين أحمد طبيشات، إن "اللجنة القانونية ستنعقد الاثنين لمناقشة مشروع القانون، وعند انتهاء مناقشته سواء أجري عليه تعديلات أم لا، فسيعرض على مجلس الأعيان في جلسة ستكون غالبا نهاية الأسبوع الحالي".



ووافق مجلس النواب على تشديد العقوبة على مروجي المخدرات بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار على كل من وضع مادة مخدرة أو مؤثرا عقلياً أو مستحضراً للغير؛ بقصد الإضرار أو الإيقاع به أو شارك بذلك بأي صورة من الصور.



كما وافق المجلس على "اعتبار كل من تعاطى أو أدخل أو أجلب أو هرب أو استورد أو صدر أو أخرج أو حاز أو أحرز أو اشترى أو تسلم أو نقل أو أنتج أو صنع أو خزن أو زرع أياً من المواد المخدرة للمرة الأولى لا تعد سابقة جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى بقصد تعاطيها".