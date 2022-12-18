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الأحد، 18-12-2022 02:00 م

قانونية الأعيان تواصل مناقشة النظام الداخلي للمجلس

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الوكيل الإخباري - واصلت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة العين أحمد طبيشات، اليوم الأحد، مناقشة النظام الداخلي لمجلس الأعيان.

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وقال العين طبيشات، إن بعض مواد النظام الداخلي للمجلس تحتاج إلى التعديل بحكم التعديلات الدستورية الأخيرة، بما يوائم بيئة العمل التشريعي بشكل عام.


وناقشت اللجنة 33 مادة من النظام الداخلي للمجلس من أصل 133 مادة وسيصار إلى استكمال مناقشة جميع المواد في الاجتماعات المقبلة.


وفي بداية الاجتماع، وقف أعضاء اللجنة، دقيقة صمت، وقرأوا الفاتحة على روح الشهيد العقيد عبد الرزاق الدلابيح، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 




 

 


 

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