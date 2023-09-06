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الأربعاء، 06-09-2023 03:53 م

قانونية الأعيان تواصل مناقشة النظام الداخلي للمجلس

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الوكيل الإخباري - واصلت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين أحمد طبيشات، اليوم الأربعاء، مناقشة النظام الداخلي للمجلس.

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وقال العين طبيشات، إن التعديلات على "النظام الداخلي لمجلس الأعيان" تأتي بحكم التعديلات الدستورية الأخيرة، بما يوائم بيئة العمل التشريعي بشكل عام وتطوير الأداء، وتماشيا مع مرحلة التحديث الاقتصادي والسياسي في المملكة.


وأضاف أن اجتماع اللجنة جاء لمناقشة بعض المقترحات والتعديلات الأولية، والتي تقدمت بها اللجنة المصغرة المستحدثة لغايات قراءة مختلف المقترحات المقدمة بشأن النظام ودراستها بشكل معمق.


وناقشت اللجنة المقترحات المقدمة من الأعيان حول مختلف مواد النظام، وستتابع مناقشة بقية مواد النظام الداخلي في اجتماعات مقبلة.

 




 

 


 

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