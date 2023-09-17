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الأحد، 17-09-2023 03:15 م

قانونية الأعيان تواصل مناقشة النظام الداخلي للمجلس

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الوكيل الإخباري - واصلت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين أحمد طبيشات اليوم الأحد، مناقشة النظام الداخلي للمجلس.

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وقال العين طبيشات إن اللجنة تواصل مناقشة النظام بشكل عميق عبر دراسة جميع التعديلات المقترحة من أعضاء المجلس، والاستماع إلى مختلف وجهات النظر للوصول إلى نظام يتواءم مع التعديلات الدستورية الأخيرة، وتطوير آلية عمل المجلس.


وأشار إلى أن اللجنة ستواصل في اجتماعات مُقبلة دراسة بقية مواد النظام الداخلي ومختلف الاقتراحات المُقدمة للجنة، التي ستقوم لاحقًا بتقديم توصياتها حيال النظام.

 




 

 


 

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