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الثلاثاء، 06-12-2022 12:50 م

قانونية النواب تبحث آلية عملها للمرحلة المقبلة

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الوكيل الإخباري - بحثت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور غازي الذنبيات، آلية عمل اللجنة للمرحلة المُقبلة.

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وقال الذنبيات إن "قانونية النواب" ستشرع بمُناقشة مشاريع القوانين التي إحالها إليها مجلس النواب، حيث تم استعراض مُجمل تلك مشاريع القوانين.


وأضاف أن اللجنة تعتبر المطبخ التشريعي لمجلس النواب، مُشيرًا إلى أنها ستلتقي بجميع المعنيين عند مُناقشة تلك القوانين للاستماع لآرائهم وملاحظاتهم.


وحضر الاجتماع كلًا من النواب: صالح الوخيان، محمد الهلالات، زينب البدول، فايز بصبوص.

 




 

 


 

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