الثلاثاء 14-11-2023
الوكيل الاخباري
 

كتائب القسام: أجهزنا على 7 جنود صهاينة شمال مدينة غزة

فيديو - تساقط حبات البرد في عدة مناطق بالمملكة

في تسعيرة ثانية .. أسعار الذهب تقفز محلياً

القناة 12 الإسرائيلية: صاروخ مضاد للدبابات من لبنان على مستوطنة

الخارجية الفلسطينية: ندين تصريحات الفاشي سموتريتش

"القسام" تستهدف دبابتين وآلية إسرائيلية

حزب الله: استهدفنا بالصواريخ موقع إسرائيلي

مدير مستشفى الرنتيسي: إجلاء المرضى والكوادر الطبية بسبب قصف الاحتلال

سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو وسط غزة

متحصنة داخل مبنى .. "القسام" تستهدف قوة إسرائيلية خاصة

عاجل

كتائب القسام: أجهزنا على 7 جنود صهاينة شمال مدينة غزة

الثلاثاء، 14-11-2023 03:14 م

قانونية النواب تبدأ مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال

0L5A0427


الوكيل الاخباري - عقدت اللجنة القانونية النيابية الثلاثاء اجتماعها الأول لمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لما أبلغ رئيس اللجنة النائب غازي الذنيبات.

اضافة اعلان


وقال الذنيبات، إنّ اللجنة استمعت خلال الاجتماع اليوم لوجهات نظر قانونية من أساتذة قانون دولي حول إمكانيات مراجعة كافة الاتفاقيات السياسية والاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي.


وأضاف أنه تم البحث بإمكانية ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي بالجرائم التي ارتكبت في قطاع غزة لدى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.


وأشار إلى أنه تم مناقشة المختصين من قبل اللجنة في كافة التفاصيل المتعلقة بالموضوع.


وبين أن اجتماعات اللجنة مستمرة مع مختصين ورسميين حتى انتهاء مراجعة الاتفاقيات، حيث ستقدم اللجنة توصياتها لمجلس النواب ثم تقديمها للحكومة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A0427

مجلس النواب: ننسق مع الحكومة والجيش لزيادة المستشفيات الميدانية في غزة والضفة

ممم

الصفدي يدعو اللجنة القانونية مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال

1699811646965

مالية النواب تحيل بعض استيضاحات ديوان المحاسبة الخاصة بسلطة العقبة للفساد

1699802361848

"التربية النيابية" تناقش تطوير المناهج الدراسية

1699799757743

لجنة فلسطين في الأعيان تناقش التطورات على الساحة الفلسطينية

WhatsApp Image 2023-11-12 at 5.17.47 PM

التمديد 6 أشهر للموظفين العاملين على حساب صندوق التعويضات البيئية

أخبار متعلقة
M63A9908

جلسة طارئة لمجلس النواب ظهر الأربعاء

نواب

بيان عاجل صادر عن مجلس النواب

WhatsApp Image 2023-10-17 at 1.01.38 PM

المعايعة خلال لقائه السفير الأذري: جولة الملك الأوروبية تُشخص حجم المأساة في غزة

0L5A6467

مجلس النواب: نرفض محاولات تهجير الفلسطينيين قسرا

WhatsApp Image 2023-10-17 at 11.08.54 AM

الصفدي ينعى النائب السابق محمد الزبون

WhatsApp Image 2023-10-16 at 2.15.09 PM

مجلس النواب يشكل لجنة الرد على خطاب العرش - أسماء