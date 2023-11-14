قانونية النواب تبدأ مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال

الوكيل الاخباري - عقدت اللجنة القانونية النيابية الثلاثاء اجتماعها الأول لمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لما أبلغ رئيس اللجنة النائب غازي الذنيبات.

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وقال الذنيبات، إنّ اللجنة استمعت خلال الاجتماع اليوم لوجهات نظر قانونية من أساتذة قانون دولي حول إمكانيات مراجعة كافة الاتفاقيات السياسية والاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي.



وأضاف أنه تم البحث بإمكانية ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي بالجرائم التي ارتكبت في قطاع غزة لدى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.



وأشار إلى أنه تم مناقشة المختصين من قبل اللجنة في كافة التفاصيل المتعلقة بالموضوع.



وبين أن اجتماعات اللجنة مستمرة مع مختصين ورسميين حتى انتهاء مراجعة الاتفاقيات، حيث ستقدم اللجنة توصياتها لمجلس النواب ثم تقديمها للحكومة.

