الأربعاء 26-04-2023
الوكيل الاخباري

الأمم المتحدة: لجنة الإعلام تواصل دورتها السنوية

اصابة بتدهور مركبة على طريق المطار

3 إصابات بحادث تصادم على طريق السرو

قرغيزستان.. إخلاء 10 مدارس بعد تقارير عن تلغيمها بعبوات ناسفة

تدهور مركبة شحن محملة بالقمح على طريق النقب

مجلس الأمن يناقش الوضع المتأزم في السودان

ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضار في السوق المركزي

حراك المعلمين بالضفة يعلن تجميد الإضراب

جدة تستقبل سفينة تقل 1687 شخصا أُجلوا من السودان

حاكم فلوريدا يدعو إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا

الأربعاء، 26-04-2023 06:28 ص

"قانونية النواب" تناقش اليوم أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين

0L5A0017


الوكيل الاخباري - تعقد اللجنة القانونية النيابية الأربعاء، اجتماعا لمناقشة البلاغات الصادرة بموجب أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021، المتعلق بحبس المدين وأثر تطبيقها على مراكز الإصلاح والتأهيل.

اضافة اعلان


وينتهي الأحد المقبل، العمل بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين، وفق أمر الدفاع رقم (28) الذي كان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد مدد العمل به نهاية شهر كانون الثاني الماضي لغاية 30/4/2023.


ويقتضي البلاغ، بتعديل البند (الأول) من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ شريطة ألا يتجاوز المبلغ 100 ألف دينار ليصبح 20 ألف دينار، وتعديل البند (الثاني) من أمر الدفاع ذاته والمتعلق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات مئة ألف دينار بحيث أصبحت القيمة عشرين ألف دينار.


وحتى نهاية شهر كانون الثاني الماضي، بلغ عدد المطلوبين بقضايا الديون المدنية (157367) شخصاً منهم (137715) شخصاً ديونهم أقل من عشرين ألف دينار.


أما قضايا الشيكات التي لا يقابلها رصيد فإن العدد الكلي للمطلوبين يبلغ (30669) شخصاً ستستمر حماية (17518) شخصاً تقل ديونهم عن عشرين ألف دينار بموجب التعديل.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4202316151410281373219

مجلس النواب ينعى رئيس الوزراء الأسبق مضر بدران

WhatsApp Image 2023-04-20 at 2.10.47 PM

العلاقمة يلتقي الملحق الإقليمي لدى وزارة الزراعة الأميركية

WhatsApp Image 2023-04-18 at 2.57.58 PM

صحة النواب: نقص حاد بالأدوية في المستشفيات الحكومية

1681814898630

رئيس مجلس الأعيان يبحث مع السفير الروماني العلاقات الثنائية

WhatsApp Image 2023-04-17 at 2.49.34 PM

خارجية النواب تلتقي السفير التركي في عمان

0L5A6423

"إدارية النواب" تناقش مكافآت موظفي محطات المعرفة