قانونية النواب تناقش مشروع معدل لقانون التنفيذ

الوكيل الإخباري - تجتمع الأحد، اللجنة القانونية النيابية لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ 2021.

اضافة اعلان



وأحال مجلس النواب، معدل القانون، إلى اللجنة القانونية حيث قالت وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، إن القانون أنجز من قبل الحكومة وأرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 8/11/2021.



وفيما يخص أبرز ما ورد من تعديلات قانون التنفيذ، قالت إنه تم النص على التوسع في حالات عدم الحبس وخاصة بين الأصول والفروع ، والديون التي تقل عن 5 آلاف دينار لا يتم الحبس عليها.



"هناك مشاورات فيما يتعلق بقانون التنفيذ وكان هناك لجان وهذه اللجان التقت بأطراف متعددة وجميع أصحاب المصلحة بل نتكلم عن قطاعات أكثر من 13 جهة شاركت في لقاءات كثيرة ومتعددة" وفق بني مصطفى

