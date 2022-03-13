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الأحد، 13-03-2022 04:40 م

قانونية النواب تناقش مقترحات حول قانون الانتخاب

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الوكيل الإخباري - باشرت اللجنة القانونية في مجلس النواب لدى اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، بدراسة مقترحات قدمتها فاعليات حزبية وسياسية حول مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب.

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وكانت اللجنة أجرت مناقشات حول مشروع القانون، خلال الشهرين الماضيين، مع مختلف القوى السياسية والحزبية التي عرضت مقترحاتها على القانون.

 

وقال العودات، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، إن مشروع قانون الانتخاب يرسم طريقاً لوصول الأحزاب إلى مجلس النواب، من خلال عملية آمنة ومتدرجة، وصولاً إلى مرحلة تكون فيها نسبة الحزبيين بالبرلمان لا تقل عن 65 بالمئة.

 

إلى ذلك، بدأ أعضاء اللجنة بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون نقابة أطباء الأسنان لسنة 2020، والذي ينقل مهام الهيئة المركزية في النقابة إلى الهيئة العامة، ويسمح بإنشاء مركز متخصص لتدريب أطباء الأسنان على برامج الإقامة والتخصص، إضافة إلى السماح لأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن بشكل دائم، التسجيل في سجل خاص بالنقابة.


 




 

 


 

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