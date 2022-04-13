الأربعاء 13-04-2022
الوكيل الاخباري

قانونية النواب تنهي مناقشة معدل العقوبات

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الأربعاء، 13-04-2022 06:25 م

قانونية النواب تنهي مناقشة معدل العقوبات

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الوكيل الاخباري - أنهت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022، بحضور وزير العدل الدكتور أحمد زيادات.

وقال العودات إن اللجنة أنهت مناقشة مواد مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، والتي تضمنت العديد من التعديلات المهمة والجوهرية، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم برفعه لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب.

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