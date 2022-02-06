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قانونية النواب تواصل اليوم مناقشة مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب

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الأحد، 06-02-2022 06:15 ص

قانونية النواب تواصل اليوم مناقشة مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب

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الوكيل الإخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب، الأحد؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا.

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حيث تستكمل اللجنة القانونية النيابية مناقشة مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب، بحضور عدد من أمناء عامين الأحزاب السياسية، وكانت اللجنة قد استأنفت الأربعاء الماضي، مناقشة المشروعي.


وقال رئيس اللجنة النائب المحامي عبد المنعم العودات، إن الاجتماع يأتي ضمن اجتماعات اللجنة القانونية ولقاءاتها المتواصلة مع الأحزاب والخبراء والمختصين ومؤسسات المجتمع المدني للاستماع إلى آرائهم حول التعديلات الواردة في مشروعي القانونين.


كما تواصل لجنة الطاقة والثروة المعدنية، مناقشة موضوعي ارتفاع أسعار المشتقات النفطية و التعرفة الكهربائية الجديدة.


 




 

 


 

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