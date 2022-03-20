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الأحد، 20-03-2022 06:41 ص

قانونية النواب تواصل اليوم مناقشة مشروع قانون الانتخاب

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الوكيل الإخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأحد؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا، حيث تستكمل اللجنة القانونية مناقشة مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2021.

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ونشر مجلس النواب، مشروع قانون الانتخاب لسنة 2021 الذي أُعطي صفة الأولوية والاستعجال، بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء.


وواصلت اللجنة القانونية في مجلس النواب، برئاسة عبد المنعم العودات، الثلاثاء الماضي، مناقشاتها لمشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب.


وقال النائب العودات، إن اجتماع اللجنة جاء لاستكمال مناقشاتها التي استمرت على مدى الشهرين الماضيين للمقترحات الواردة إلى اللجنة من قبل فاعليات حزبية وسياسية على مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب.


وأشار إلى أن قانون الانتخاب يتمحور حول ثلاثة مرتكزات رئيسة، تتمثل بزيادة تمثيل نسبة النساء من خلال تخصيص مقعد لكل دائرة انتخابية، إلى جانب تحديد مسار الشباب لتشجيع مشاركتهم عبر تخفيض سن الترشح، فضلا عن رسم ممر إجباري تسير عبره الأحزاب وتتنافس للوصول إلى البرلمان.


 




 

 


 

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