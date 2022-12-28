قانونية النواب تواصل مناقشة تنظيم مهنة المحاسبة

الوكيل الإخباري

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- واصلت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، برئاسة رئيسها النائب الدكتور غازي الذنيبات، مناقشة مواد القانون المؤقت رقم 73 لسنة 2003 قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية.وقال الذنيبات، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي رئيس الهيئة العليا لمهنة المحاسبة القانونية، وأعضاء الهيئة، وعدد من الأكاديميين والمُختصين بالمحاسبة، إن "قانونية النواب" استمعت إلى مُلاحظاتهم واقتراحاتهم حول القانون، مُضيفًا أنه سيتم الاستعانة بخبراء للاستفادة من خبراتهم.وتابع أنه سيتم دراسة هذه المقترحات مع أعضاء اللجنة لاحقًا، ومن ثم اتخاذ القرار المُناسب بشأنها.من جانبه، قال الشمالي إن مشروع القانون يهدف إلى إدخال مُحاسبين أكفاء مؤهلين على جمعية المُحاسبين الأردنيين.بدورهم، قدم الحضور جملة من الاقتراحات والمُلاحظات حول القانون، والتي من شأنها إثرائه وتجويده.وحضر الاجتماع النواب: صالح الوخيان، سليمان القلاب، محمد الهلالات، محمد جرادات، حابس الشبيب، رمزي العجارمة، يزن شديفات، عمر الزيود، ضرار الحراسيس، امغير الدعجة، أسماء الرواحنة، فايز بصبوص، عمر النبر ،دينا البشيريُذكر أن الحكومة طلبت من مجلس النواب منح صفة الاستعجال لهذا القانون، حيث وافق المجلس على ذلك.