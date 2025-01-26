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قانونية النواب تواصل مناقشة قانون الوساطة

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جانب من الاجتماع
الأحد، 26-01-2025 03:33 م
الوكيل الإخباري- واصلت اللجنة القانونية النيابية مناقشة مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019.اضافة اعلان


وقال رئيسها مصطفى العماوي إن اللجنة ناقشت عددا من مواد مشروع القانون مع الحضور.

ولفت بحضور وزيري العدل بسام التلهوني والدولة أحمد عويدي العبادي وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي وليد كناكرية وممثلين عن نقابة المحامين إلى أن اللجنة ستواصل عقد المزيد من الاجتماعات للاستماع لوجهات النظر حول مشروع القانون.

وحضر الاجتماع كل من النواب محمد بني ملحم، عوني الزعبي، عبد الحليم العنانبة، أيمن بدادوة، رانيا أبو رمان، آية الله فريحات، مالك الطهراوي، زهير الخشمان، ناصر النواصرة.
 
gnews

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