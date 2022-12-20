قانونية النواب تواصل مناقشة مؤقت تنظيم المحاسبة

الوكيل الإخباري

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- واصلت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيسها النائب الدكتور غازي الذنيبات، مُناقشة مواد القانون المؤقت رقم 73 لسنة 2003 قانون تنظيم مهنة المُحاسبة القانونية.وقال الذنيبات، خلال الاجتماع الذي ترأس جانبًا منه مقرر اللجنة النائب صالح الوخيان، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي رئيس الهيئة العليا لمهنة المحاسبة القانونية واعضاء الهيئة، وبحضور عدد من الأكاديميين والمُختصين بالمحاسبة، إن "قانونية النواب" استمعت إلى مُلاحظاتهم واقتراحاتهم حول القانون.وأضاف أنه سيتم دراسة هذه المقترحات مع أعضاء اللجنة لاحقًا، ومن ثم اتخاذ القرار المُناسب بشأنها، حيث دعا الذنيبات الجهات المعنية إلى ضرورة تزويد اللجنة بمقترحات حول شروط الانضمام لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين وذلك لتضمينها بالقانون عند اقراره من قبل اللجنة.من جهتهم قدم الحضور جملة من الاقتراحات والمُلاحظات حول القانون، والتي من شأنها إثرائه وتجويده.وحضر الاجتماع النواب: صالح الوخيان، سليمان القلاب، محمد الهلالات، دينا البشير، محمد جرادات، فريد حداد، عمر النبر، فايز بصبوص، سليمان أبو يحيى، حابس الشبيب، أسماء الرواحنة، نمر السليحات، نواف الخوالدة، رمزي العجارمة.يُذكر أن الحكومة طلبت من مجلس النواب منح صفة الاستعجال لهذا القانون، حيث وافق المجلس على ذلك.