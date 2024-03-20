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رئيس اللجنة القانونية النيابية يوضح حول مشروع العفو العام والجرائم التي سيشملها

الأربعاء، 20-03-2024 02:14 م

"قانونية النواب": سندرس مشروع القانون العفو العام بكل عناية واهتمام

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الوكيل الإخباري - قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، الدكتور غازي الذنيبات، إن اللجنة ستدرس مشروع القانون العفو العام القادم لمجلس النواب بكل عناية واهتمام.اضافة اعلان


وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، وجه اليوم الأربعاء، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية. وتأتي التوجيهات الملكية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية وجلوس جلالته على العرش.

من جهة ثانية، أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية)، خلال اجتماع عقدته اليوم، مشروع قانون معدل لقانون أمانة عمان لسنة 2024.

وقال رئيسها النائب غازي الذنيبات ان اللجنة أقرت مواد مشروع القانون، بعد اجراء التعديلات المناسبة عليه.

وحضر الاجتماع رئيس اللجنة الإدارية النيابية يزن الشديفات وعدد كبير من النواب، ووزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة وممثلين عن أمانة عمان.

يذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون هي لتطوير منظومة تخطيط حضرية لمدينة عمان ولربط توسع ونهضة مدينة عمان بمفهوم التخطيط الحضري وبشكل واضح وعصري، ولإعادة تنظيم الإجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والأبنية والإفراز والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير.

 




 

 


 

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