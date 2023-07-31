قانونية النواب: معدل تشكيل المحاكم الشرعية لا يحوي أي احكام فقهية

الوكيل الإخباري - قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب المحامي الدكتور غازي الذنيبات ، إن الاصل في كل القوانين أن يعمل بها منذ نشرها في الجريدة الرسمية ما لم ينص القانون خلافا لذلك .

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وأضاف الذنيبات خلال مداخلة له في جلسة تشريعية لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023 الاثنين، أن هذا القانون لا يحوي أي احكام فقهية أو شرعية انما هو يخص العمل التنظيمي للقضاء والتنقلات والتعيينات وما إلى ذلك .



وأكد أن سريان القانون بشكل فوري لا يؤثر على أي حقوق مكتسبة لأي كان بموجب القانون السابق .









