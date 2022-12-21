قانونية النواب: هدفنا الخروج بقانون ينظم مهنة المحاسبة القانونية

الوكيل الإخباري - قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، الدكتور غازي الذنيبات، إن اللجنة ستستمع لكل آراء ومُلاحظات ومقترحات وأفكار المعنيين، بهدف الخروج بقانون يُنظم مهنة المحاسبة القانونية.

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وأضاف أن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار كل التطورات التي حدثت على مهنة المحاسبة، وتلك المتوقع حدوثها، بُغية أخذ القرار المناسب بشأن هذه المهنة.



جاء ذلك في اجتماع عقدته "القانونية النيابية"، اليوم الأربعاء، برئاسة الذنيبات، واصلت خلاله مُناقشة مواد القانون المؤقت رقم 73 لسنة 2003 قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية.



وحضر الاجتماع، وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل، رئيس الهيئة العليا لمهنة المحاسبة القانونية، يوسف الشمالي، وأمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مأمون الدبعي، ومراقب عام الشركات وائل العرموطي، ورئيس مفوضية هيئة الأوراق المالية ليث العجلوني، ورئيس ديوان المحاسبة بالوكالة ابراهيم المجالي، ورئيس جمعية المحاسبين القانونيين حسام رحال، وعدد من المتخصصين.



بدوره، قال الشمالي إنه سيتم إعادة النظر في الامتحان المقدم للهيئة العليا للمحاسبة، إضافة إلى تعزيز المحاسبين المعتمدين، مؤكدًا أهمية مواكبة المتغيرات الدولية.



من جهتهم، قدم الحضور جملة من الاقتراحات والمُلاحظات حول القانون، والتي من شأنها إثرائه وتجويده.



كما حضر الاجتماع النواب: صالح الوخيان، عبدالله أبو زيد، زينب البدول، محمد المحارمة، محمد الهلالات، دينا البشير، عمر النبر، فايز بصبوص، سليمان أبو يحيى، أسماء الرواحنة، نمر السليحات، ضرار الحراسيس.