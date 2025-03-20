الخميس 2025-03-20 11:07 ص
 

قانون اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة على طاولة النواب اليوم الخميس

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مجلس النواب
 
الخميس، 20-03-2025 09:52 ص

الوكيل الإخباري-   تناقش اللجنة المشتركة النيابية  (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة)، اليوم الخميس، مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة لسنة 2024.

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بدورها تقوم لجان نيابية بزيارات ميدانية، حيث تزور لجنة الصحة والغذاء مستشفى البشير للاطلاع على واقع الخدمات هناك، فيما تزور لجنة الشؤون الخارجية، الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية.

 

 
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