قانون اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة على طاولة النواب اليوم الخميس

الوكيل الإخباري- تناقش اللجنة المشتركة النيابية (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة)، اليوم الخميس، مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة لسنة 2024.

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بدورها تقوم لجان نيابية بزيارات ميدانية، حيث تزور لجنة الصحة والغذاء مستشفى البشير للاطلاع على واقع الخدمات هناك، فيما تزور لجنة الشؤون الخارجية، الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية.