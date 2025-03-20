قانون اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة على طاولة النواب اليوم الخميس

بدورها تقوم لجان نيابية بزيارات ميدانية، حيث تزور لجنة الصحة والغذاء مستشفى البشير للاطلاع على واقع الخدمات هناك، فيما تزور لجنة الشؤون الخارجية، الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية.
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