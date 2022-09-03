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السبت، 03-09-2022 12:25 م

قانون المجلس الطبي الأردني تحت القبة الاثنين المقبل

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
دعا رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، المجلس للانعقاد في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 2022/9/5، لمناقشة قرار لجنة الصحة والبيئة رقم (2) تاريخ 2022/8/27 والمتضمن مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022.اضافة اعلان


وكانت لجنة الصحة والبيئة قررت الموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه.

ومن أبرز التعديلات، إعادة تسمية مشروع القانون ليصبح "قانون المجلس الأردني للاختصاصات الصحية 2022".

وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون، أن المجلس الطبي الأردني يعمل بمقتضى القانون رقم (17) لسنة 2005، على رفع المستوى العلمي والعملي لجميع الأطباء البشريين وأطباء الأسنان في المملكة وتأهيلهم، الأمر الذي تطلـب ونتيجة للتطبيق العملي ومتابعة المستجدات العلمية الجديدة ضرورة إعادة النظر في مهام المجلس وصلاحياته وبعمل اللجان المشكلة فيه بما يمكنه من تحقيق أهدافه والمحافظة على المستوى الطبي المتميز للمملكة.

ولتمكين المجلس الطبي الأردني من مواكبة التطورات في برامج الامتياز والاختصاص والزمالة واعتمادها والتوسع في الاعتراف في تخصصات طبية جديدة لم تكن معتمدة سابقا وإعادة هيكلة هذه البرامج، ولشمول تخصصي الصيدلة السريرية ودكتور الصيدلة تحت مظلة المجلس الطبي الأردني، ولتطوير امتحانات المجلس الطبي الأردني مـن خـلال تخصيص لجنـة امتحانات لكل اختصاص طبي والاستعانة بالمؤسسات المتخصصة في مجال إجراء الامتحانات بطرق نوعية، ولتحديد الفئات المؤهلة للاستثناء من تقييم الشهادات وتقديم الامتحانات المنصوص عليها في هذا القانون ضمن ضوابط وشروط وأحكام محددة.

 




 

 


 

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