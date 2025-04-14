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بحث التعاون بين المعهد العالمي للنمو الأخضر وأردنية العقبة
الإعلان عن منح لجميع المراحل الدراسية .. رابط
التفاصيل الكاملة لمشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي 2025
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سقوط عاملة من الطابق الثالث في إربد يكشف ثغرات كبيرة بالتأمين - فيديو
توزيع الكهرباء: إنارة طريق البحر الميت بشكل كامل نهاية الأسبوع
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فلسطين
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إسرائيل تدمر نفقًا شمالي غزة.. وحماس تكشف تفاصيل "عملية رفح"
إسرائيل تتحدث عن مستقبل قطاع غزة ومصير سكانه
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الاتحاد الآسيوي يعلن موعد مواجهة عمان والأردن
رابطة الليجا تعلن موعد كلاسيكو الدوري الاسباني
خطوة جديدة من النصر في قضية الرويلي
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في إطار جهودها لتعزيز تواجدها في فئة الشاحنات الصغيرة كيا استضافت عرضاً حصرياً لشاحنة تاسمان في الإمارات
سامسونج تكشف عن مجموعة جديدة من الثلاجات الذكية بشاشات مدمجة وتقنية رؤية معزّزة بالذكاء الاصطناعي
البنك العربي يجدد اتفاقية التعاون مع بنك الملابس الخيري لدعم برنامج يوم اليتيم
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