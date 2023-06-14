قرار رفع الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة على طاولة النواب

الوكيل الاخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأربعاء؛ لمناقشة قضايا عدة، أبرزها قرار رفع الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، الذي تناقشه لجنة التعليم والشباب النيابية.

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كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها قرار وزارة التربية والتعليم العالي للكويت بخصوص وقف ابتعاث التخصصات الطبية إلى الأردن.



وتناقش اللجنة أيضا، خطة وزارة التربية والتعليم لتطوير امتحان الثانوية العامة "التوجيهي".



وتعقد اللجنة النيابية المشتركة (الإدارية والتعليم والشباب)، اجتماعا لمناقشة قرار إحالة عدد من موظفي جامعة البلقاء التطبيقية على التقاعد.



وتناقش اللجنة المالية النيابية، الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة في جامعتي الطفيلة التقنية والألمانية الأردنية، وذلك في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام: 2018 و2019 و2020 و2021.

