قرار قطعي بحبس النائب حسن الرياطي وسقوط عضويته من مجلس النواب

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أصدرت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية، قرارا برد الاستئناف المقدم من النائب حسن الرياطي .

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وكانت محكمة صلح جزاء عمان قد قررت في وقت سابق حبس النائب حسن الرياطي لمدة عامين، بالإضافة إلى إلزامه بالتعويض المدني لصالح الجهة المدعية، قبل أن يتم الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أيدت القرار المذكور بعد مراجعة بينات الدعوى.