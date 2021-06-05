السبت 05-06-2021
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السبت، 05-06-2021 12:44 م

قرار مرتقب بشأن الجامعات

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الوكيل الاخباري - كشف رئيس لجنة التربية النيابية النائب بلال المومني ان اللجنة تلقت وعودا من قبل وزير التعليم العالي باعادة تشكيل مجالس امناء الجامعات خلال الفترة المقبلة نظرا لوجود ملاحظات وانتقادات حول الية تشكيلها .
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واضاف المومني في تصريحات صحفية ان اللجنة طلبت من الوزارة تقييما لاداء رؤساء الجامعات وفقا للضوابط التي وضعتها مؤخرا مشيرا الى ان وزير التعليم العالي محمد ابو قديس اعلن انه يتم الان اجراء تقييم لرؤساء الجامعات سيما في ظل الظروف الاخيرة والتعليم عن بعد وسيتم الاعلان عن النتائج بعد الانتهاء منها .

 




 

 


 

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