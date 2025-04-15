قضايا بالشأن التعليمي على طاولة النواب اليوم الثلاثاء

07:46 ص

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الوكيل الإخباري - تعقد لجنة التربية والتعليم النيابية اجتماعا اليوم الثلاثاء لمناقشة عدة مواضيع بالقطاع التعليمي. اضافة اعلان





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