قضايا عمالية وصحية وسياحية على طاولة النواب اليوم الاثنين

الوكيل الإخباري- تناقش لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024

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كما تناقش لجنة السياحة والاثار الصعوبات التي تواجه الجمعيات السياحية ، وتناقش لجنة الصحة والغذاء النيابية بصمة اطباء وزارة الصحة و التأمين الصحي و معادلة الشهادات من الخارج .