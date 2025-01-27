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قضايا عمالية وصحية وسياحية على طاولة النواب اليوم الاثنين

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 27-01-2025 06:19 ص

الوكيل الإخباري-   تناقش لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024 

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كما تناقش لجنة السياحة والاثار الصعوبات التي تواجه الجمعيات السياحية ، وتناقش لجنة الصحة والغذاء النيابية بصمة اطباء وزارة الصحة  و التأمين الصحي و معادلة الشهادات من الخارج .

 

كما تناقش اللجنة القانونية مشروع قانون معدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب لعام 2024  كما تناقش مشروع قانون لقانون تنظيم مهنة السياحة والمكاتب العقارية لسنة 2024

 
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