قضايا عمالية وصحية وسياحية على طاولة النواب اليوم الاثنين

https://www.alwakeelnews.com/story/718308
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الوكيل الإخباري-
تناقش لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024 اضافة اعلان
كما تناقش لجنة السياحة والاثار الصعوبات التي تواجه الجمعيات السياحية ، وتناقش لجنة الصحة والغذاء النيابية بصمة اطباء وزارة الصحة و التأمين الصحي و معادلة الشهادات من الخارج .
كما تناقش اللجنة القانونية مشروع قانون معدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب لعام 2024 كما تناقش مشروع قانون لقانون تنظيم مهنة السياحة والمكاتب العقارية لسنة 2024