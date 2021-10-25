قطامش: السرطان ثاني سبب للوفاة في الأردن

الوكيل الإخباري- زار وفد من لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الاثنين، مركز الحسين للسرطان؛ للاطلاع على واقع الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ومناقشة التحديات التي يواجهها المركز.



وجال الوفد في مرافق وأقسام المركز، واستمع إلى شرح مفصل حول طبيعة عمل كل قسم، ووظائف الأجهزة الموجودة داخلها، والتحديات التي تواجه علاج مرضى السرطان في الأردن، وأهمها ارتفاع كلف الأدوية والعلاجات.



وأوضحت مديرة المركز، نسرين قطامش، أن المركز عالج حتى الآن 65 ألف مريض سرطان، منهم 41 ألفاً ما زالوا على قيد الحياة.



وأضافت أن الأردن يسجل سنوياً حوالي 6 آلاف إصابة جديدة بمرض السرطان، منها حوالي 350 طفلاً، علما أن متوسط عمر الإصابة هو 56 عاماً، منوهة إلى أن ما يثير القلق أن السرطان أصبح ثاني سبب للوفاة في الأردن بـ 1500 وفاة سنوياً.



بدوره، ثمن رئيس اللجنة، الدكتور أحمد السراحنة، جهود المركز في خدمة مرضى السرطان، مؤكداً أن المركز يتمتع بسمعة عالمية كبيرة بكوادره الطبية والتمريضية المؤهلة.

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