كتاب رسمي للمطالبة بتأجيل القروض للمواطنين للشهر الحالي والقادم

10:30 ص

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الوكيل الإخباري- أوصت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية ، برئاسة النائب معتز أبو رمان، بتأجيل أقساط القروض المستحقة على المواطنين لشهري شباط وآذار 2025، دون فرض أي فوائد أو رسوم إضافية، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء المالية على الأسر الأردنية مع اقتراب شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد. اضافة اعلان





ووجهت اللجنة كتابًا رسميًا إلى رئيس مجلس النواب لمخاطبة البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك، مطالبةً باتخاذ هذه الخطوة، استجابةً للتوجيهات الملكية السامية التي تؤكد دعم المواطنين والتخفيف من الأعباء الاقتصادية عنهم.



وأكد رئيس اللجنة، النائب معتز أبو رمان، أن هذه المبادرة تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للجنة، وحرصها على إطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى دعم المواطنين وتخفيف الضغوط المالية عنهم ، خصوصًا خلال المناسبات الدينية والاجتماعية التي تتطلب مصاريف إضافية.



وأعربت اللجنة عن أملها في استجابة الجهات المعنية لهذا المطلب، لما له من أثر إيجابي في تعزيز التكافل الاجتماعي والتخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تواجهها الأسر الأردنية.