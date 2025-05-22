كتاب نيابي يطالب بإلغاء إجراءات السفر المسبقة للأردنيين نحو سوريا

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الوكيل الإخباري- طالب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان وزارة الداخلية بإلغاء شرط الموافقة المسبقة للأردنيين الراغبين بزيارة سوريا الشقيقة. اضافة اعلان





وأكد أبو حسان عبر كتاب وجّهه لوزير الداخلية مازن الفراية، ضرورة دراسة إمكانية تمديد عمل المركز الحدودي "جابر" على مدار الساعة لأهمية زيادة حركة التبادل التجاري وتشجيع الترانزيت والتنقّل بين البلدين الشقيقين، بخاصة في ظل عودة الاستقرار الأمني في سوريا.



كما أكد أبو حسان أهمية إعادة وتشغيل معبر الرمثا الحدودي للمساهمة في النمو الاقتصادي بين البلدين، حيث يُعد أحد أهم الشرايين التي من شأنها تخفيف العبء والضغط عن مركز "جابر".



وكان أبو حسان واللجنة قد قدّموا شكرهم وتقديرهم لكوادر وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية العاملة في مركز حدود جابر للجهود المبذولة التي يقومون بها في تذليل كافة المعوّقات أمام حركة المسافرين، فضلًا عن تسهيل حركة العبور إلى الشقيقة سوريا.



