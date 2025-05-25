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كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية تهنئ بمناسبة عيد الاستقلال

تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعين
تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعين
 
الأحد، 25-05-2025 06:49 م
الوكيل الإخباري-   تتقدّم كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية ممثلة برئيسها النائب الكابتن زهير محمد الخشمان وكافة الأعضاء من أصحاب السعادة النواب بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وإلى أبناء وبنات الشعب الأردني الأبي، بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية.اضافة اعلان


في هذا اليوم المجيد، نستذكر بفخر تضحيات الآباء المؤسسين، ومسيرة البناء التي خطها الهاشميون بحكمة واقتدار، ونؤكد أن استقلال الأردن لم يكن محطة في التاريخ فحسب، بل انطلاقة لدولة القانون والكرامة والحرية.

وإذ نحتفل بهذه المناسبة العزيزة، فإن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية تجدّد العهد بالسير خلف قيادة جلالة الملك، دفاعاً عن الوطن، وتعزيزاً لمسيرته الإصلاحية، وإيماناً راسخاً بأن الأردن سيبقى عصيّاً على التحديات، قويّاً بوحدة أبنائه، ماضياً بثبات نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.

وكل عام والوطن بألف خير

الناطق الإعلامي لكتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية النائب المهندس جهاد الذيب عبوي 
كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
 
gnews

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