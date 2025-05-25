كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية تهنئ بمناسبة عيد الاستقلال

في هذا اليوم المجيد، نستذكر بفخر تضحيات الآباء المؤسسين، ومسيرة البناء التي خطها الهاشميون بحكمة واقتدار، ونؤكد أن استقلال الأردن لم يكن محطة في التاريخ فحسب، بل انطلاقة لدولة القانون والكرامة والحرية.
وإذ نحتفل بهذه المناسبة العزيزة، فإن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية تجدّد العهد بالسير خلف قيادة جلالة الملك، دفاعاً عن الوطن، وتعزيزاً لمسيرته الإصلاحية، وإيماناً راسخاً بأن الأردن سيبقى عصيّاً على التحديات، قويّاً بوحدة أبنائه، ماضياً بثبات نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.
وكل عام والوطن بألف خير
الناطق الإعلامي لكتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية النائب المهندس جهاد الذيب عبوي
كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
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