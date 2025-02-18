كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية تهنئ جلالة الملك بالسلامة

الوكيل الإخباري- هنأت كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية، ممثلة برئيسها النائب الكابتن زهير محمد الخشمان وكافة أعضائها من السادة النواب، جلالة الملك بالسلامة بعد إجراء عملية في مدينة الحسين الطبية.

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وتاليا نص التهنئة: