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كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية تهنئ جلالة الملك بالسلامة

شعار الكتلة
شعار الكتلة
الثلاثاء، 18-02-2025 02:46 م

الوكيل الإخباري- هنأت كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية، ممثلة برئيسها النائب الكابتن زهير محمد الخشمان وكافة أعضائها من السادة النواب، جلالة الملك بالسلامة بعد إجراء عملية في مدينة الحسين الطبية.

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وتاليا نص التهنئة:

 

بسم الله الرحمن الرحيم
مولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظكم الله ورعاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

باسم كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية، ممثلة برئيسها النائب الكابتن زهير محمد الخشمان وكافة أعضائها من السادة النواب، نتقدم إلى مقام جلالتكم بأصدق مشاعر الولاء والانتماء، سائلين المولى عز وجل أن يمن عليكم بالشفاء العاجل بعد العملية التي أجريتموها اليوم الثلاثاء في المدينة الحسين الطبية، وأن يديم عليكم الصحة والعافية لتواصلوا مسيرة العطاء والقيادة الحكيمة لهذا الوطن العزيز.

حفظكم الله ورعاكم، وأدامكم سندًا وعزًا للأردن والأردنيين، وأعادكم إلى شعبكم وأنتم بأتم الصحة والعافية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية

 
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