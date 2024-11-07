كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية تعلن عن دعمها لمرشح ائتلافها لرئاسة مجلس النواب

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الوكيل الإخباري- في خطوة تعكس وحدة الصف السياسي وتأسيسياً لعمل الحزبي المشترك، أعلنت كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية عن دعمها لمرشح ائتلافها لرئاسة مجلس النواب وترشيحها نائب اول للرئيس من الكتلة ضمن توافقات لجان الحوار المعنية (مرشح ائتلاف اتحاد الاحزاب الوسطية والميثاق و تقدم ). اضافة اعلان





جاء هذا الإعلان عقب اجتماع الكتلة، حيث أكدوا أن هذا القرار يأتي ضمن مساعي الكتلة لتعزيز العمل التشاركي والتوافقي في مجلس النواب، ولضمان قيادة المجلس نحو رؤية تتماشى مع تطلعات المواطنين وتخدم المصالح الوطنية العليا.



وتشير هذه الخطوة إلى حرص الكتلة على المساهمة الفعالة في رسم مسار تشريعي يخدم الأهداف الوطنية، ويدفع نحو تحقيق المزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تلبي تطلعات الشعب.



وأكد رئيس الكتلة زهير الخشمان، أن مرشح الائتلاف يحمل الكفاءة والخبرة اللازمة لقيادة المجلس في هذه المرحلة، معربة عن أملها في أن يكون دعماً للعمل البرلماني البناء والهادف، بما يحقق التنمية والاستقرار ويعزز من مكانة مجلس النواب كممثل للشعب وصوت للمواطن.



وأوضح الخشمان أن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية تضم 17 نائبًا من : " حزب الاتحاد الوطني - حزب الأرض المباركة - حزب العمل - حزب العمال - حزب نماء - حزب المدني الديموقراطي"، بالإضافة إلى نواب مستقلين وهناك مفاوضات لضم المزيد من أعضاء المجلس مستقبلًا .