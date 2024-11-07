كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية تعلن عن دعمها لمرشح ائتلافها لرئاسة مجلس النواب

جاء هذا الإعلان عقب اجتماع الكتلة، حيث أكدوا أن هذا القرار يأتي ضمن مساعي الكتلة لتعزيز العمل التشاركي والتوافقي في مجلس النواب، ولضمان قيادة المجلس نحو رؤية تتماشى مع تطلعات المواطنين وتخدم المصالح الوطنية العليا.
وتشير هذه الخطوة إلى حرص الكتلة على المساهمة الفعالة في رسم مسار تشريعي يخدم الأهداف الوطنية، ويدفع نحو تحقيق المزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تلبي تطلعات الشعب.
وأكد رئيس الكتلة زهير الخشمان، أن مرشح الائتلاف يحمل الكفاءة والخبرة اللازمة لقيادة المجلس في هذه المرحلة، معربة عن أملها في أن يكون دعماً للعمل البرلماني البناء والهادف، بما يحقق التنمية والاستقرار ويعزز من مكانة مجلس النواب كممثل للشعب وصوت للمواطن.
وأوضح الخشمان أن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية تضم 17 نائبًا من : " حزب الاتحاد الوطني - حزب الأرض المباركة - حزب العمل - حزب العمال - حزب نماء - حزب المدني الديموقراطي"، بالإضافة إلى نواب مستقلين وهناك مفاوضات لضم المزيد من أعضاء المجلس مستقبلًا .
-
أخبار متعلقة
-
رئيس مجلس الأعيان: لا تنمية بوجود دول تعتاش على الحروب
-
الأعيان: وعد بلفور أسس لظلم الشعب الفلسطيني وتهجيره
-
العين العرموطي تشارك باجتماع الجمعية المتوسطية في روما
-
الأعيان يؤدون اليمين الدستورية.. ويؤكدون دور الأردن في الدفاع عن القضية الفلسطينية
-
الأعيان يؤدون اليمين الدستورية اليوم الأربعاء
-
الأعيان يؤدون اليمين الدستورية الأربعاء
-
ائتلاف نيابي يضم كتلة الميثاق وكتلة تقدم وكتلة اتحاد الأحزاب الوسطية
-
استحقاقات دستورية وجدول "مزدحم" امام النواب الشهر القادم