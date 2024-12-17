كتلة "اتحاد الأحزاب الوسطية "تلتقي شباب برنامج الزمالة البرلمانية

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الوكيل الإخباري- أكد رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية زهير الخشمان، على ان خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني بافتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الـ 20 بشقيه (النواب والأعيان) كان مباشرا ومليئا بالتوجيهات للتشاركية بين السلطات. اضافة اعلان





ولفت خلال لقاءه اليوم الثلاثاء، شباب برنامج الزمالة البرلمانية التابع لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، بحضور النائب محمد الجراح، ان الخطاب الملكي طالب بتفعيل المشاركة السياسية للشباب والمرأة في الحياة السياسية.



وشدد على أن موقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ثابت وواضح تجاه القضية الفلسطينية، لافتا الى ان جلالته أول زعيم عربي قدم بنفسه المساعدات للغزيين، فضلا على انه يطالب دوما المجتمع الدولي بوقف نزيف الحرب على قطاع غزة.



وأشار للدور الهام الذي تقوم به القوات المسلحة- الجيش العربي والأجهزة الأمنية المختلفة بالحفاظ على أمن الوطن وحدوده.



وعلى صعيد متصل، قال الخشمان أن الكتلة ستقدم مقترحات لتعديل قانون الجرائم الإلكترونية خاصة فيما يتعلق بالغرامات المالية، لافتا الى الكتلة بذات الوقت مع حرية التعبير.



وقال ان المجلس ولأول مرة يتم انتخاب اللجان النيابية ورؤسائها ونواب الرئيس ومقرريها وأعضاء المكتب الدائم ضمن توافقات نيابية دون اللجوء لانتخابات مباشرة.



وفي نهاية اللقاء أجاب الخشمان على استفسارات الحضور



