كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي تؤكد رفض رفع سن التقاعد وتطالب بتعزيز الحماية الاجتماعية

12:14 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/761869 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ناقشت كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي النيابية، برئاسة النائب زهير الخشمان، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي، حزمة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تحظى بأولوية على الساحة الوطنية. اضافة اعلان





وأوضح الخشمان أن اللقاء تناول واقع الرواتب، وأوضاع سوق العمل، ونظام الضمان الاجتماعي، مشددًا على ضرورة صون حقوق المشتركين وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بما ينعكس إيجابًا على المستوى المعيشي ويسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.



وأكد الخشمان أهمية الانتقال من مرحلة الطرح النظري إلى التطبيق العملي، رافضًا أي توجه لرفع سن تقاعد الشيخوخة، ومطالبًا بضبط سوق العمل، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركًا أساسيًا لتوفير فرص العمل المستدامة.



كما دعا إلى إشراك مجلس النواب في أي تعديلات مستقبلية تمس منظومة الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أن أموال الضمان تشكل أولوية وطنية وحقًا أصيلًا للأردنيين.



من جهتهم، أكد أعضاء الكتلة النواب مصطفى العماوي، وإبراهيم القرالة، وأيمن البدادوة ، وجميل الدهيسات، وجهاد عبوي، وخالد العقيلات، وسليمان الزبن، وميسون القوابعة، وهالة الجراح، ومحمد المراعية، ومحمد السبايلة، ومعتز أبو رمان، ونجمة الهواوشة، أهمية التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية بروح تشاركية، وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا.



وشددوا على جملة من المطالب، في مقدمتها رفض رفع سن تقاعد الشيخوخة، وضرورة قيام الحكومة بدور فاعل في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، إلى جانب المطالبة بضبط الرواتب المرتفعة، والاستفسار عن حجم أرباح مؤسسة الضمان الاجتماعي من استثماراتها، لا سيما في قطاع الفوسفات.



من جانبه ، قال شتيوي إن عام 2030 سيشهد تساوي الإيرادات المباشرة المتأتية من اشتراكات الضمان الاجتماعي مع قيمة الرواتب التقاعدية المصروفة، مؤكدًا أهمية التخطيط المسبق لضمان استدامة منظومة الضمان.



وأشار شتيوي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحقيق معدلات نمو اقتصادي إيجابية، ما سينعكس على سوق العمل، ويسهم في تعزيز الإيرادات ودعم منظومة الحماية الاجتماعية.

تم نسخ الرابط





