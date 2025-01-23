كتلة " الأحزاب الوسطية النيابية" تزور شركة مصفاة البترول الأردنية

الوكيل الإخباري- زارت كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية، برئاسة النائب زهير الخشمان، اليوم الخميس، شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة في الزرقاء.



وقال الخشمان إن الزيارة اتت في إطار حرص الكتلة على متابعة القضايا الوطنية وتعزيز التعاون بين السلطة التشريعية والمؤسسات الوطنية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.





وأشار إلى أن الكتلة اطلعت خلال الزيارة الميدانية على سير العمل في المصفاة وأبرز المشاريع والخطط التطويرية التي تقوم بها، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في الأردن، ودور المصفاة في تعزيز الأمن الطاقي الوطني.



كما أكد الخشمان على أن شركة مصفاة البترول تعتبر من الشركات الوطنية العريقة التي تتميز بجودة منتجاتها، مشددًا على أهمية تطوير وتوسيع هذه المنشأة الاستراتيجية.



وأشاد بالدور الحيوي الذي تلعبه المصفاة في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الاحتياجات الأساسية من المشتقات النفطية للسوق المحلية، مؤكداً على ضرورة دعم هذه المشاريع لتطوير قطاع الطاقة في المملكة.



من جهتهم، أشاد النواب أعضاء الكتلة، سليمان حويلة الزبن، خالد العقيلات، جهاد عبوي، حكم معادات، معتز أبو رمان، ومحمد الجراح، بالدور الكبير الذي تقوم به المصفاة في تعزيز وتأمين المشتقات النفطية لخدمة مصلحة الوطن ودعمه اقتصادياً.



كما أكدوا على أهمية مراعاة الجوانب البيئية ومتابعة مستويات الانبعاثات الناتجة عن عملية التكرير والإنتاج، مشيرين إلى ضرورة مراعاة الظروف البيئية التي يعاني منها أبناء المنطقة المحيطة بالمصفاة.



وأوصت الكتلة بضرورة زيادة عدد المنح الجامعية المقدمة لأبناء المنطقة من خمسة إلى عشرة منح، مشيدين بالتزام الشركة بواجبها المجتمعي.



بدوره، قدم المدير التنفيذي لشركة مصفاة البترول، المهندس حسن الحياري، نبذة عن تأسيس الشركة وأهم المشاريع المستقبلية التي تعتزم تنفيذها خلال الأعوام القادمة.

وأكد الحياري أن شركة مصفاة البترول الأردنية هي الوحيدة التي تقوم بتكرير النفط الخام وإنتاج المشتقات النفطية بكافة أنواعها، بالإضافة إلى أنها الشركة الوحيدة التي تقوم بإنتاج وتعبئة أسطوانات الغاز المنزلي عبر محطاتها الثلاث.



كما استعرض الحياري الخطط المستقبلية للمصفاة، بما في ذلك مشروع التوسعة الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الإنتاج وتحسين جودة المنتجات النفطية.



وفيما يتعلق بالأثر البيئي الناتج عن عملية التكرير، أوضح الحياري أن هناك ثلاث محطات مراقبة لرصد الانبعاثات، مرتبطة بشكل مباشر مع وزارة البيئة، التي تقوم بدورها بمراقبة نسب الانبعاثات لتكون ضمن الحدود المسموح به.





واشار الحياري الى التزام المصفاة بمسؤوليتها المجتمعية تجاه أبناء المجتمع المحلي، لا سيما في مجالات التوظيف والخدمات الاجتماعية، فضلاً عن تخصيص منحة لخمسة مقاعد جامعية لأبناء المنطقة.



وخلال الجولة الميدانية ، قدم أعضاء إدارة الشركة عرضاً تفصيلياً حول العمليات التشغيلية للمصفاة والمشاريع المستقبلية التي تسعى لتنفيذها، مع التركيز على مشروع التوسعة الرابع الذي سيعزز قدرات الإنتاج ويطور جودة المنتجات النفطية.

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