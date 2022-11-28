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الإثنين، 28-11-2022 12:33 م

كتلة الائتلاف الوطني النيابية تبحث آلية عملها

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الوكيل الإخباري - قالت رئيسة كُتلة الائتلاف الوطني النيابية، النائب أسماء الرواحنة، ان الكتلة بصدد وضع آلية عمل لها، مضيفة أن الأولوية الآن هي إعادة تشكيل الكتلة وترتيب أوراقها من جديد.

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حديث الرواحنة جاء لدى ترؤسها اجتماعًا للجنة عقدته الكتلة اليوم الاثنين، تم فيه بحث آخر المستجدات على جدول أعمالها وخطة الكتلة خلال الفترة المُقبلة لخوض انتخابات اللجان الدائمة.


وحضر الاجتماع أعضاء الكتلة النواب: أحمد الخلايلة، عبدالسلام الخضير، علي الطراونة، محمد السعودي، امغير الهملان، عودة النوايشة، نمر السليحات، محمد العلاقمة.

 




 

 


 

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