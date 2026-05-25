كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية: الاستقلال محطة عهد ووفاء للوطن والقيادة الهاشمية

الوكيل الإخباري- هنأت كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية، برئاسة النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والأسرة الأردنية الواحدة، بمناسبة عيد الاستقلال. اضافة اعلان





وقال رئيس الكتلة النائب الكابتن زهير الخشمان إن عيد الاستقلال ليس مناسبة احتفالية فحسب، بل محطة وطنية راسخة نستذكر فيها مسيرة دولة بُنيت بالإرادة والتضحيات، وثبتت بقيادتها الهاشمية الحكيمة، وجيشها العربي المصطفوي، وأجهزتها الأمنية، ووعي شعبها وانتمائه.



وأكد الخشمان أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يمضي بثبات وسط التحديات، محافظًا على أمنه واستقراره ودوره العربي والإنساني، مشيرًا إلى أن الاستقلال الحقيقي يتجسد في صون الدولة، وتعزيز وحدتها، وخدمة المواطن، والعمل من أجل مستقبل أكثر قوة وعدالة وفرصًا لأبناء الوطن.



وأوضح أن كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية ترى في هذه المناسبة عهدًا متجددًا بمواصلة العمل البرلماني المسؤول، والانحياز لقضايا الناس، ودعم كل ما يعزز مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، وبما ينسجم مع توجيهات جلالة الملك ورؤية الدولة الأردنية الحديثة.



وشدد الخشمان على أن حب الوطن لا يُقاس بالشعارات، بل بالعمل والإنجاز وحماية المصلحة الوطنية العليا، مؤكدًا أن الأردن سيبقى، بوحدة أبنائه وقيادته وجيشه وأجهزته الأمنية، وطن العز وبيت الكرامة وراية لا تنحني.



وتتقدم كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك، وسمو ولي العهد، والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، والشعب الأردني العظيم، سائلة الله أن يحفظ الأردن آمنًا عزيزًا مستقرًا.





