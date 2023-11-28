كتلة البرنامج النيابية تجتمع بأعضاء برنامج زمالة البرلمانية

الوكيل الإخباري - نظمت كتلة البرنامج النيابية برئاسة النائب عيد النعيمات، جلسة حوارية للشباب المشاركين بمشروع الزمالة البرلمانية للحديث عن الحياة السياسية والأحزاب.

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وقال النعيمات خلال اللقاء الذي حضره وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة، والمشرف على برامج صندوق الملك عبد الله الثاني أشرف الخوالدة، إن اللقاء يأتي في إطار الاهتمام بتكريس العمل السياسي لدى الشباب، والتحديث السياسي الذي توجهت إليه الدولة.



وبين أن مخرجات التحديث السياسي جاءت نواة لأي عمل سياسي برلماني خاصة أنها تأتي بدعم ورعاية ملكية سامية، مشيرا إلى أن ملامح قانون الانتخاب الجديد يعكس الفرصة الأكبر لتفعيل وتعزيز العمل الحزبي عبر تعزيز مشاركة الشباب والمرأة، والذي يعد من أكبر إيجابيات القانون.



وأوضح النعيمات، أن الكرة اليوم أصبحت في ملعب الأحزاب السياسية في الأردن من خلال حجم مشاركتها ومدى استعدادها في خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة للتغير في الحياة السياسية، داعيا الشباب إلى المشاركة بالعمل السياسي والحزبي، وتقديم الأفكار الحزبية.



من جانبه، أكد الخريشة دور مجلس النواب وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية في تعزيز المشاركة الشبابية السياسية، لافتا إلى أن تأسيس الحياة السياسية الحزبية بالأردن ليس أمرا جديدا، إذ مارست العديد من الأحزاب والقوى المختلفة في تأسيس الأحزاب منذ تأسيس الدولة الأردنية.



وأكد أن النهج الديمقراطي القائم في الدولة يسعى إلى عدم إقصاء جميع الفئات أو التوجهات السياسية من ممارسة حقها في العمل السياسي والحزبي.



وبين الخريشة أن الشباب المشاركين في برنامج الزمالة البرلمانية أمام فرصة تاريخية لتعزيز المشاركة في الحياة السياسية من خلال مخرجات التحديث السياسي والقانون الجديد.



واستعرض مراحل ومخرجات والتغيرات التي تضمنها قانون الانتخاب الجديد الذي يضمن توسيع مقاعد الشباب والمرأة في المجالس النيابية المقبلة، للوصول إلى مجلس حزبي بالكامل.



من جانبه، أشار الخوالدة إلى الخبرات السياسية التي يحصل عليها الشباب في مجلس النواب وبرنامج زمالة البرلمانية، مستعرضا خطط الصندوق ومشاريعه التي تسعى إلى تمكين الشباب في ممارسة الحياة السياسية والحزبية.



بدورها، أشارت احدى المشاركات في برنامج زمالة البرلمانية، إلى دور الصندوق ومجلس النواب في إيجاد وتنفيذ البرنامج بنسخته الرابعة من خلال اختيار الشباب الأعضاء والسعي لإكسابهم الخبرات والتجارب والاستماع للدور السياسي والانخراط في أجواء العمل السياسي داخل مجلس النواب.



بدورهم، أكد النواب غازي الذنيبات، سليمان أبو يحيى، عمر النبر، ومحمد العكور دور الشباب في الحياة السياسية، وأهمية مشاركتهم والانخراط في البرامج الحزبية.



ودعوا الشباب لاستغلال المساحات المتاحة في خدمة العملية السياسية من خلال طرح أفكار وآراء تعزز حضورهم في الأحزاب بعيدا عن الحسابات الحزبية الضيقة والمنبثقة من مصلحة الوطن.



واستمعت اللجنة والوزير، إلى استفسارات وآراء الشباب في بعض القضايا الحزبية والتوجهات السياسية لدى الدولة وشكل البرلمانات في المستقبل.