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الأربعاء، 23-02-2022 03:18 م

كتلة البرنامج النيابية تطلق مبادرة "تسهيل"

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس كتلة البرنامج النيابية، المحامي زيد العتوم، عن إطلاق مُبادرة "تسهيل"، والتي تعنى بتذليل العقبات والإجراءات الحكومية البيروقراطية، التي يعاني منها المواطن أثناء مراجعاته للدوائر الحكومية.

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وقال خلال مؤتمر صحفي عقدته الكتلة بدار مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن المبادرة معنية باستقبال جميع الملاحظات والاقتراحات حول الإجراءات البيروقراطية التي يواجهها المُراجع أثناء تنفيذ مُعاملاته.


وأضاف العتوم أنه سيتم متابعة جميع الملاحظات والاقتراحات، التي تصل إلى "البرنامج النيابية" من قبل كادر متخصص لهذه المهمة، موضحاً أنه سيتم فلترتها ومتابعتها وتبنيها من أعضاء الكتلة، وذلك لغايات تسهيل تنفيذها وتذليل التحديات التي تواجه المواطنين.


وأكد أن هذه المبادرة تسعى لسماع صوت المواطن، وتفعيل الدور الرقابي للنائب، مشيراً إلى أنه سيتم استقبال الملاحظات والاقتراحات عبير تطبيق "واتساب"، من خلال الرقم: 0795700660.


من جهتهم، قال النواب، سليمان أبو يحيى ودينا البشير وفايزة عضيبات وعماد العدوان وعمر النبر، إن "البرنامج النيابية" تسعى لتغيير الصورة النمطية عن الكتل البرلمانية.


وأضافوا أن "البرنامج النيابية" كانت سباقة بتقديم اقتراحات لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، مشيرين إلى أن الكتلة ستعقد اجتماعاً مع وزير المالية الدكتور محمد العسعس، الأسبوع المقبل، لبحث مدى تنفيذ الحكومة لطلبات الكتلة التي تم التطرق إليها خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022، فيما يتعلق بتحسين الوضع الاقتصادي.


يشار إلى أن النتائج المرجوة من مبادرة "تسهيل" تتمثل برفع سوية العمل البرلماني، وتعزيز الثقة بمجلس النواب، وإظهار جهود النائب الفردية أمام قواعده الانتخابية، فضلًا عن ممارسة مجلس النواب لدوره الرقابي والتشريعي، وكذلك التسهيل على المواطنين.

 




 

 


 

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