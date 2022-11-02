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الأربعاء، 02-11-2022 02:17 م

كتلة التيار الديمقراطي تبحث تشكيل ائتلاف نيابي للانتخابات المقبلة

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الوكيل الإخباري - بحثت كتلة التيار الديمقراطي النيابية خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أيمن هزاع المجالي، انتخابات المكتب الدائم واللجان النيابية في الدورة المقبلة.اضافة اعلان


وقررت الكتلة إجراء مشاورات مع الكتل النيابية الأخرى للوصول إلى تشكيل ائتلاف نيابي موسع، لخوض انتخابات رئاسة المجلس والمكتب الدائم، إضافة للجان النيابية.

كما توافقت على اختيار رئيس الكتلة النائب أيمن المجالي، والمنسق العام للكتلة النائب خالد أبو حسان لتمثيل الكتلة في عملية التباحث مع الكتل النيابية الأخرى.

وأكد المجالي حرص الكتلة على توحيد الجهود النيابية بما يحقق المصالح الوطنية العليا، والعمل بروح الفريق الواحد لتعزيز التشاركية والتعاون مع الكتل الأخرى، للنهوض بالعمل البرلماني على مختلف الصعد.

 




 

 


 

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