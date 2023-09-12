الثلاثاء 12-09-2023
الوكيل الاخباري

من البنك المركزي للمواطنين: استبيان لمعرفة مدى الصحة المالية للأفراد في الأردن

المعايطة: لا ديمقراطية بدون سيادة القانون

الخارجية الفلسطينية: وفاة 8 أفراد من عائلة واحدة في ليبيا جراء الإعصار

إصابة بتصادم مركبة وانقلابها على تقاطع الحرمين بعمان

إجراء من الوطني لحقوق الإنسان بشأن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد

العقبة الاقتصادية الخاصة تُصدر تنويهاً هاماً للمواطنين بشأن الظروف الجوية

ليبيا.. 3 آلاف قتيل حتى الآن بسبب إعصار "دانيال"

حادث سير لحافلة مدرسية أدى لإصابة 19 طالب ومعلمتين

إصابة شخص إثر تدهور صهريج ديزل على طريق إربد - عمّان

قانون الجرائم الالكترونية الجديد.. قطيشات يكشف شروط النقد البناء ويحذر من تحويل الرسائل والتعليقات على وسائل التواصل

الثلاثاء، 12-09-2023 10:35 ص

"كتلة الرؤية والتحديث": نسيج جديد في انتخابات جمعية 'انتاج'

WhatsApp Image 2023-09-12 at 10.37.29 AM


الوكيل الإخباري - في تطور لافت للأنظار، تقدمت "كتلة الرؤية والتحديث" برؤية جديدة للمشهد الانتخابي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "انتاج INT@J". اضافة اعلان



ولأول مرة، يتم التركيز على تحديد الملفات بشكل محدد ونسيج الكتلة الذي يمثل أهم المرتكزات التي تسعى الجمعية لتحقيقها.

هذه الكتلة تُظهر جليًا كيف يمكن تحقيق التوازن بين التخصص المطلق في المجالات المختلفة وروح الفريق الواحد. وتأتي هذه المبادرة استجابة للرغبة الجادة في تطوير القطاع والارتقاء به إلى مستويات أعلى.

الكتلة، التي تجمع في نسيجها بين مجموعة من الخبراء والمختصين من مختلف الشركات، تُعتبر نموذجًا يُحتذى به في كيفية تكامل الجهود وتوحيد الرؤى. 

وترشح ضمن الكتلة: عيد امجد الصويص، فلاح الصغير، مجدي العرموطي، معتز النابلسي، محمد المحتسب، مها السعيد، امجد الصادق، رسلان ديرانيه، فيصل قمحيه، وعد الحوامدة ولما التميمي.

يُذكر أن الانتخابات ستقام في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الاثنين الموافق 18/09/2023 بفندق بريستول عمان، حيث تتأمل الكتلة تأكيد دعم ومساندة الأعضاء لهذا التجمع الجديد والذي سيواصل تحقيق المنفعة للقطاع.

وتاسست جمعية انتاج في عام ٢٠٠٠ لتكون جمعية داعمة لشركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الاردن، وتضم اكثر من ٢٦٥ عضوا من شركات القطاع.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A0017

"الاقتصاد النيابية" تناقش اليوم مشاكل تواجه قطاع الاتصالات

0L5A1124 - Copy

مشاركة أردنية في مؤتمر للأمناء العامين للبرلمانات العربية بالدوحة غدا

1694347878849

الخلايلة: قوانين "الاستثنائية" نوقشت بشكل مستفيض

kmEM9AcUtTgrlhUn9RujQShOzP0JNk356AZ0lPxR

الصرايرة: قرار مرتقب بزيادة عدد مقاعد الطب في الجامعات الأردنية

1694258517794

رئيس مجلس الأعيان يلتقي رئيس مجلس الشورى السعودي

328805

"ملتقى البرلمانيات الأردنيات" يعزي المغرب بضحايا الزلزال

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-08-27 at 3.20.53 PM

الخلايلة يؤكد أهمية المرحلة السياسية القادمة