كتلة حزب عزم تهنئ عمال الوطن بمناسبة عيد العمال

وأكدت الكتلة، في بيان صادر عنها، اعتزازها الكبير بعطاء العمال وتضحياتهم المتواصلة، مشددة على وقوفها الدائم إلى جانبهم، دعماً لحقوقهم، وحرصاً على تحسين ظروفهم وتعزيز بيئة العمل الكريمة والعادلة.
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