الخميس 2025-05-01 11:11 ص
 

كتلة حزب عزم تهنئ عمال الوطن بمناسبة عيد العمال

كتلة حزب عزم النيابية
كتلة حزب عزم النيابية
 
الخميس، 01-05-2025 10:55 ص
الوكيل الإخباري-   تقدّمت كتلة حزب عزم النيابية، برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، بأصدق التهاني والتبريكات إلى عمّال الوطن  بمناسبة عيد العمال العالمي، مشيدةً بدورهم المحوري في بناء الوطن وصناعة المستقبل.اضافة اعلان


وأكدت الكتلة، في بيان صادر عنها، اعتزازها الكبير بعطاء العمال وتضحياتهم المتواصلة، مشددة على وقوفها الدائم إلى جانبهم، دعماً لحقوقهم، وحرصاً على تحسين ظروفهم وتعزيز بيئة العمل الكريمة والعادلة.
 
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