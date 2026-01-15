الخميس 2026-01-15 01:46 م

كتلة عزم النيابية: القوات المسلحة الأردنية.. جيل بعد جيل في حماية الوطن.

ا
أرشيفية
 
الخميس، 15-01-2026 01:05 م
الوكيل الإخباري- أكدت كتلة عزم النيابية، برئاسة النائب الدكتور وليد المصري، أن القوات المسلحة الأردنية تمثل صمام الأمان ودرع الوطن المنيع، حيث تواصل مسيرة العطاء والتضحيات لحماية سيادة المملكة والحفاظ على أمنها واستقرارها.اضافة اعلان


وثمن المصري الترتيبات الدائمة للقيادة العسكرية، التي تتيح انتقال المسؤوليات بين القيادات المخضرمة ، بما يضمن استمرارية الإنجازات وتعزيز قيم الانضباط والولاء والانتماء للوطن.

وقال رئيس الكتلة النائب الدكتور وليد المصري إن القوات المسلحة الأردنية تعتمد على مبدأ جيل يتعاقب على جيل، حيث تنتقل الخبرة والمعرفة والتجارب العسكرية عبر الأجيال، لضمان مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية بكل كفاءة واقتدار، والحفاظ على مسيرة التميز العسكري التي تفتخر بها المملكة.

وأشار المصري إلى أن هذا الانتقال الطبيعي بين الأجيال يعكس عمق الالتزام الوطني وروح التضحية والفداء التي تميز القوات المسلحة الأردنية، مؤكدًا أن الشعب الأردني يقدر تضحيات منتسبيها ويثق بقدرتهم على حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

واختتم المصري بإن "الأجيال تتعاقب، والروح الوطنية ثابتة، والقوات المسلحة الأردنية تظل رمزًا للفخر والاعتزاز، وقلعة منيعة تحمي حاضر الأردن ومستقبله.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

45 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

أخبار محلية 45 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

41

منوعات مشهد يحبس الأنفاس لمظلي يسقط في قلب المحيط بعد عطل قاتل في فلوريدا

ت

شؤون برلمانية القاضي يهنئ بذكرى الإسراء والمعراج

ا

أسواق ومال الاقتصاد البريطاني يسجل نموا بنسبة 0.3 بالمئة بدعم من الصناعة والخدمات

656

منوعات الأكثر تداولًا.. عقاب قاسٍ من امرأة لرجل ركل قطة في الشارع بالبرازيل

مبانٍ مدمرة في جباليا، شمال قطاع غزة

فلسطين 451 شهيدا في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار

قرابة 3 مليارات دينار تكلفة مشاريع للطاقة كفرص استثمارية حكومية

أخبار محلية قرابة 3 مليارات دينار تكلفة مشاريع للطاقة كفرص استثمارية حكومية

قب

منوعات كابوس يتحقق في البحر.. فتاة بريطانية تنجو بأعجوبة من هجوم قرش - صور



 






الأكثر مشاهدة