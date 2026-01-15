كتلة عزم النيابية: القوات المسلحة الأردنية.. جيل بعد جيل في حماية الوطن.

01:05 م

الوكيل الإخباري- أكدت كتلة عزم النيابية، برئاسة النائب الدكتور وليد المصري، أن القوات المسلحة الأردنية تمثل صمام الأمان ودرع الوطن المنيع، حيث تواصل مسيرة العطاء والتضحيات لحماية سيادة المملكة والحفاظ على أمنها واستقرارها.





وثمن المصري الترتيبات الدائمة للقيادة العسكرية، التي تتيح انتقال المسؤوليات بين القيادات المخضرمة ، بما يضمن استمرارية الإنجازات وتعزيز قيم الانضباط والولاء والانتماء للوطن.



وقال رئيس الكتلة النائب الدكتور وليد المصري إن القوات المسلحة الأردنية تعتمد على مبدأ جيل يتعاقب على جيل، حيث تنتقل الخبرة والمعرفة والتجارب العسكرية عبر الأجيال، لضمان مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية بكل كفاءة واقتدار، والحفاظ على مسيرة التميز العسكري التي تفتخر بها المملكة.



وأشار المصري إلى أن هذا الانتقال الطبيعي بين الأجيال يعكس عمق الالتزام الوطني وروح التضحية والفداء التي تميز القوات المسلحة الأردنية، مؤكدًا أن الشعب الأردني يقدر تضحيات منتسبيها ويثق بقدرتهم على حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.



واختتم المصري بإن "الأجيال تتعاقب، والروح الوطنية ثابتة، والقوات المسلحة الأردنية تظل رمزًا للفخر والاعتزاز، وقلعة منيعة تحمي حاضر الأردن ومستقبله.

